Martano città dell'aloe: il forum per uno sviluppo sostenibile

Lo sviluppo deve essere sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Una scelta obbligata per salvare il pianeta,ma anche la nostra Regione e quel paradiso che è il Salento.

Dal primo forum internazionale Martano città dell'aloe, è arrivato un messaggio forte e chiaro per le istituzioni, la politica e il mondo delle imprese.

L'evento è stato voluto e organizzato dall'imprenditore Domenico Scordari, che punta sulla sostenibilità e sulle produzioni di cosmesi a base di aloe e piante officinali, prodotti che esporta in tutto il mondo. La serata , divulgativa ma anche ricca di performance artistiche, ha avuto Licia Colò, come conduttrice e testimonial d'eccezione.



Scelte come il gasdotto che violenta le spiagge di San Foca, le trivelle davanti le coste tra le più belle d'Italia e le incertezze e i ritardi nel combattere la Xylella - la denuncia partita ieri da Martano - sono inaccettabili.

Prima un dibattito con scienziati ed esperti ambientali , poi uno spettacolo con video mapping, acrobazie ai limiti dell'impossibile, balletti di grande emozione. Proiettato anche un video in difesa dell'ambiente , con la regia di Edoardo Winspeare e la partecipazione straordinaria del premio Oscar, Hellen Mirren .

Un evento cui hanno assistito tanti amministratori locali, l'assessore regionale Loredana Capone e più di 2000 persone che hanno sfidato il fresco di una serata ancora non estiva.