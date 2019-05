Povertà: aumentano disoccupati in fila a emporio solidale

Continua a crescere il numero delle famiglie che fanno ricorso all’Emporio della solidarietà della Comunità Emmanuel. “Nuove povertà” legate sempre più a disoccupazione, perdita del lavoro, ad un contesto socio economico indebolito dalla crisi e dalla mancanza di prospettive. Nel 2018 l’Emporio ha servito 1.102 famiglie rispetto alle 1.050 dello scorso anno, sebbene sia diminuito il numero e la quantità dei prodotti distribuiti, una circostanza giustificata solo dal minor numero dei componenti dei nuclei familiari.



I dati del bilancio sociale 2018 dell’Emporio della solidarietà sono stati presentati ieri mattina nel corso dell’annuale incontro tenutosi nel centro “La Sorgente” della Comunità Emmanuel, alla presenza di padre Mario Marafioti (fondatore della Comunità), Daniele Ferrocino (direttore dell’Emporio) e Salvatore Esposito (coordinatore). Assieme a loro, autorità, rappresentanti delle istituzioni, esponenti della Curia leccese, del mondo dell’agricoltura e della grande distribuzione. Ma c’erano anche molti studenti, protagonisti assieme alle scuole ed ai volontari dell’indispensabile rete di supporto alle attività dell’Emporio per la raccolta alimentare e la distribuzione delle merci (l’anno scorso ben 30 scuole hanno partecipato ai progetti di raccolta alimentare anche attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro).



Al centro dell’incontro il tema della lotta agli sprechi, che ha trovato nella “legge Gadda” del 2016 e nella legge regionale “Mennea” del 2017, efficaci strumenti per il recupero dei prodotti altrimenti destinati allo smaltimento (in Puglia il cibo gettato via supera ogni anno le 310mila tonnellate).

Dall’entrata in vigore di queste normative, l’Emporio leccese ha recuperato complessivamente 97.419 chili di eccedenze che ha redistribuito alle famiglie bisognose del territorio. Ed attraverso il progetto “Stop allo spreco” intende ora promuovere una piattaforma online (www.stopallospreco.thcs.it) in grado di mettere in contatto i centri della grande distribuzione con le associazioni del terzo settore attive nell’aiuto agli indigenti. Alleata dell’Emporio in questa crociata contro gli sprechi è la “Rete solidale”costituita in Prefettura assieme a Camera di commercio, Comune e Provincia di Lecce, Università, Ufficio scolastico, Asl, Comunità Emmanuel,Croce Rossa, Coldiuretti, Interfrutta e Csv Salento. Lo scopo è consentire agli enti iscritti sulla piattaforma di recuperare le eccedenze alimentari in tempi più rapidi. Ed in questa direzione il Comune di Lecce, grazie ad un’attivià sperimentale messa in campo dal’Ufficio tributi, ha anche previsto sgravi fiscali del 15% della Tari per quelle aziende virtuose che saranno in grado di combattere lo spreco recuperando i prodotti altrimenti destinati al macero.



Complessivamente, dal 2012 ad oggi, l’Emporio della solidarietà - che ha sede sulla provinciale Lecce-Novoli - ha servito ben 6.458 famiglie del distretto sociale di Lecce, distribuendo 847.679 chilogrammi di prodotti per un valore di 2 milioni e 190mila euro. Il dato più evidente riguarda i beneficiari del servizio: il 78,85% è rappresentato da disoccupati, il che dimostra come sia la mancanza di lavoro la principale causa delle nuove povertà. Inoltre, l’80-85% di chi si rivolge all’Emporio è costituito da nuclei familiari italiani mentre il restante 19,15% da nuclei familiari stranieri, soprattutto provenienti da Sri Lanka, Marocco, Albania, Senegal, Repubblica Dominicana e Romania.