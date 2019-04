Concerto Primo Maggio a Roma, nel cast anche i salentini La Municipal

Cresce l’attesa per l’edizione 2019 del Concerto del Primo Maggio, uno degli appuntamenti più seguiti del panorama musicale nazionale, un grande evento che ogni anno, nel giorno della Festa dei Lavoratori, raduna centinaia di migliaia di spettatori in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Il Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, anche per l’edizione 2019 presenterà una lunga maratona di musica dal vivo che verrà trasmessa in diretta da RAI 3 e Radio2, con la direzione artistica curata da Massimo Bonelli, organizzatore generale dell’evento.

Tra i primissimi nomi confermati che si esibiranno sul palco di Piazza San Giovanni, ci sono anche i salentini La Municipal, i fratelli Carmine e Isabella Tundo, vincitori lo scorso anno del contest 1MNext 2018, e che hanno pubblicato da pochi giorni l'album Bellissimi Difetti.

Gli altri nomi confermati sono Carl Brave, Daniele Silvestri, gli Ex-Otago, Ghali, La Rappresentante di Lista, i Pinguini Tattici Nucleari, Subsonica. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli altri tanti nomi degli artisti che comporranno il cast.