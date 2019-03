Bombe della Seconda Guerra Mondiale trovate su spiaggia in Salento: distrutte

Dal 13 al 22 marzo scorsi i palombari del Comando subacquei ed incursori della Marina Militare (Comsubin) distaccati a Taranto hanno neutralizzato numerosi ordigni esplosivi e munizioni trovati lungo il bagnasciuga della spiaggia di San Cataldo, a Lecce. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto dalla Prefettura di Lecce, a seguito del rinvenimento, in pochi centimetri d’acqua, di alcuni manufatti ricoperti da incrostazioni marine la cui forma ricordava quella di una bomba a mano.

Le operazioni di bonifica, iniziate con una ricerca subacquea ad ampio spettro nell’area segnalata, hanno permesso di identificare e rimuovere 32 bombe a mano, 6 bombe da fucile, 3 spolette, 10 proiettili di piccolo calibro e 54 munizioni per armi di reparto, tutti risalenti all’ultimo conflitto mondiale. Gli ordigni sono stati trasportati in un’area di sicurezza dove sono stati distrutti.