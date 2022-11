«Orban? Meloni creerà un modello autonomo»

Alla dicotomia destra-sinistra - da sempre considera obsoleta negli scenari globali - preferisce per l’Italia quella conservatori-progressisti e invita a interpretare le prime mosse di Palazzo Chigi come il percorso di formazione di un nuovo modello di destra di governo, autonomo da schemi già presenti in Europa: questa è la lettura del nuovo corso nazionale post offerta alla «Gazzetta» da Marco Tarchi, ordinario di Scienza della politica all’Università di Firenze, nonché direttore delle riviste «Diorama Letterario» e «Trasgressioni». periodi internazionale di studi sul populismo.

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION