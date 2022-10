Meloni prima premier donna d'Italia. Fdi Puglia: orgogliosi della nomina di Fitto

BARI - Per la prima volta in Italia, dopo 30 uomini, a presiedere il Consiglio dei ministri sarà una donna: Giorgia Meloni ha accettato il mandato a formare un governo conferitole da Sergio Mattarella e insieme agli alleati della coalizione di centrodestra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi guiderà il nuovo esecutivo a Palazzo Chigi in base a un accordo pre-elettorale con i leader della Lega e di Forza Italia che prevedeva che chi avesse preso “un voto in più” degli altri all’interno del sodalizio avrebbe indicato il premier. Tra i ministri nella lista del nuovo governo c'è anche Raffaele Fitto, ex governatore pugliese ed eurodeputato.

«Siamo particolarmente orgogliosi per la nomina di Raffaele Fitto a ministro degli Affari Europei, con deleghe al Pnrr e alle Politiche di coesione. Sono materie nelle quali Fitto, da europarlamentare, ha sempre dimostrato grande competenza, a conferma che per il Governo Giorgia Meloni ha voluto scegliere ministri all’altezza del difficile momento che il Paese, ma l’intera Europa stanno vivendo». Lo dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale pugliese. «Al nostro ministro - dicono i consiglieri regionali di Fdi - non possiamo che fare un grande in bocca al lupo, i fondi europei saranno essenziali per la crescita dell’Italia, noi come gruppo regionale di Fratelli d’Italia siamo pronti a collaborare con il suo ministero perché la Regione Puglia non essere più fanalino di coda nell’utilizzo».