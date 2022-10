Arpal, il Pd dice basta a Cassano: «Adesso il dg deve andarsene»

Il Pd non è intenzionato a tollerare ulteriormente l’attuale gestione dell’Arpal. E per questo ha chiarito al presidente Michele Emiliano che oggi in Consiglio regionale voterà a favore della proposta di riforma dell’agenzia regionale per il lavoro: un disegno di legge che avrà come suo corollario la decadenza del direttore generale Massimo Cassano.

Ieri il governatore ha riunito la maggioranza, ufficialmente per riprendere le fila del ragionamento dopo le elezioni ma soprattutto per cercare un punto di convergenza sulla vicenda Cassano. Il direttore generale si è candidato alle Politiche con il terzo polo, schierandosi con Calenda e dichiarandosi all’opposizione di Emiliano, ma già prima - ad aprile - quattro consiglieri (Amati, Mennea, Mazzarano, Tutolo) avevano depositato una proposta di legge per modificare la governance dell’Arpal...

