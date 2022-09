Treni, la senatrice Bellanova: «Scalo merci Salento sarà hub logistic»

BARI - «Affrontare e risolvere il divario fisico e sociale tra Nord e Sud del Paese è sempre stata la nostra priorità. Solo così diamo risposte ai cittadini, alle imprese, alle comunità, ai giovani cha hanno studiato, si sono formati, e adesso chiedono solo di poter mettere la loro competenza al servizio del territorio. Per questo, anche dopo il nulla di fatto del bando di vendita pubblicato nel dicembre scorso, ho lavorato perché un’infrastruttura strategica per il Salento e la Puglia come lo Scalo merci Lecce-Surbo non restasse inutilizzata, trovando le risorse perché tornasse operativo: 10 milioni già previsti nel Contratto di programma Rfi per dare il via alla prima fase di ripristino e rilancio». Così la senatrice Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, nel corso di un incontro pubblico nella Sala consiliare di Surbo. «Sarà un hub logistico in linea con gli obiettivi strategici di rilancio del tessuto produttivo e logistico salentino e meridionale», ha proseguito Bellanova, candidata al plurinominale con il Terzo polo