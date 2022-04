Michele e il papà marò, sorrisi e politica a Bari

Muove i primi passi nell’impegno pubblico Michele Girone, giovane studente dell’Università di Bari, figlio di Salvatore Girone, il fuciliere di Marina ingiustamente accusato - insieme a Massimiliano Latorre - per il caso internazionale della morte dei pescatori indiani nel Kerala. Michele appare sorridente nel «santino» da candidato al Consiglio nazionale degli studenti universitari: corre, da destra, con la confederazione degli studenti, cartello elettorale che raccoglie liberali, nazionalpopolari e cattolici. Tra i suoi sostenitori c’è anche, discreta e quasi invisibile, Giorgia Decaro, figlia del sindaco di Bari, cresciuta insieme a Michele nel quartiere Sud della città, a Torre a mare…

La politica-politica, chissà, forse verrà con il passare del tempo e la «militanza», mentre quello che colpisce è il suo sorriso. Lo stesso che ha trasmesso forza al papà Salvatore in questi lunghi anni di diatribe con l’India, tra detenzione e restrizioni. Ecco la speranza che sgorga da quel sorriso contagioso, pieno di fiducia anche nei giorni in cui tutto sembrava perduto, è il miglior manifesto politico possibile. Per Michele e per le nuove generazioni che si rimboccheranno le mani per rimettere in piedi quella Franco Battiato chiamava «Povera Patria».