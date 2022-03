È morto Antonio Martino, ex ministro del governo Berlusconi

Lutto nel mondo della politica. Si è spento all'età di 79 anni Antonio Martino, ex ministro degli Esteri e della Difesa durante i governi Berlusconi. Martino era stato anche uno dei fondatori di Forza Italia e deteneva la tessera n° 2. Immediati i messaggi di cordoglio da parte dell'intero scacchiere politico, in primis quello di Silvio Berlusconi: "Con Antonio Martino se ne va un amico carissimo, uno studioso illustre, un uomo libero. Con lui ho condiviso l'idea della nascita di Forza Italia, della quale ebbe la tessera numero due. Fu uno dei più apprezzati Ministri dei nostri governi, agli Esteri e alla Difesa, stimatissimo in tutti i contesti internazionali e soprattutto negli Stati Uniti, dove si era formato e dove era di casa".

«Il Professore mi ha lasciato. La morte di Antonio Martino, del mio Professore e maestro di vita, è per me un dolore indescrivibile, ed è una grave perdita per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo». Lo afferma Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.

«Era un uomo di altri tempi, di una straordinaria umanità, coerenza, signorilità e autorevolezza; grande intellettuale e uomo delle istituzioni, illuminato politico e grande autentico liberale di nome e di fatto. Mi mancherà tutto di lui: le sue battute, i suoi aforismi, il suo sorriso, i suoi consigli come i suoi rimproveri. Sono e sarò per sempre grato ed onorato degli insegnamenti, dell’affetto e dell’amicizia che mi ha donato. È stato per me un immenso privilegio essere al suo fianco per tanti anni. Un abbraccio di cuore alla Signora Carol ed alle figlie Alberta ed Erika. Ciao Prof ti voglio bene», conclude.