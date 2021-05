Precipita funivia Mottarone, sale a 14 il numero delle vittime: tra loro due baresi. Decaro: «Oggi a Bari abbiamo un peso sul cuore»

La funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata e al momento ci sono 14 vittime. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Sulla cabina della funivia Stresa-Mottarone precipitata c'erano, secondo quando si apprende, 15 turisti. Due bambini sono stati portati in codice rosso, con le eliambulanze, a Torino. Il più grande dei due (sui dieci anni) per le lesioni riportate è morto in serata, si continua a sperare per il più piccolo. Tra le vittime ci sono anche due coniugi baresi residenti entrambi a Piacenza.

Roberta Pistolato, 40 anni, e Angelo Vito Gasparro di 45 anni. I due si trovavano a bordo della cabina della funivia del Mottarone che è precipitata nei boschi. È stata proprio la famiglia pugliese, al corrente che la 40enne si trovava in quella zona insieme al marito, a segnalare che dalle 11 non si avevano più sue notizie, e che non rispondeva più al cellulare. L'ultimo messaggio inviato alla sorella: «Stiamo salendo in funivia». Pare infatti che la coppia avesse deciso di festeggiare il compleanno di lei oggi con una gita sul Lago Maggiore. Roberta Pistolato era fresca di studi in medicina, e lavorava come guardia medica all'Asl di Piacenza. L'anno scorso, il 13 settembre del 2020, aveva prestato giuramento, nella giornata dell'Ordine dei Medici, proprio a palazzo Gotico a Piacenza.

L'incidente sulla funivia sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri.

La fune dell’impianto avrebbe quindi ceduto quasi in vetta (a 100 metri prima dell’ultimo pilone) in uno dei punti più alti, dove la funivia corre più staccata da terra. Sul posto dalle 12 i vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino che si sono trovati di fronte subito uno scenario apocalittico. La cabina dopo l'impatto è rotolata sbalzando fuori alcuni corpi che al momento dei primi soccorsi non erano stati visti. Cinque salme sono state recuperate nella cabina e otto nel bosco.

Ecco i nomi delle vittime:

- Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia

- Peleg Tal, nato in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia

- Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

- Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950

- Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza)

- Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza)

- Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese

- Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese

- Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese)

- Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

- Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Tra le vittime anche un bambino,, di cui non sono ancora state rese note le generalità, deceduto in un secondo tempo in ospedale.

IL CORDOGLIO DEI COLLEGHI DI ROBERTA - «Come colleghi di Roberta siamo intenzionati ad esprimere il più sentito cordoglio, ci ha lasciato una nostra collega dolce e gentile, preparata e disponibile, che aveva ancora tutta la vita davanti. A volte fatichiamo a comprendere come si possa dedicare la vita agli altri e poi morire per un tragico scherzo del destino. Alla sua famiglia le nostre condoglianze», così in una nota i Colleghi della Continuità Assistenziale di Piacenza.