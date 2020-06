Roma, vigili del fuoco recuperano donna nel Tevere

ROMA - Una donna nel Tevere. Alle 17.50 di oggi, domenica 21 giugno 2020, una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta, all'altezza di Ponte Marconi, per il recuperare una persona in acqua. La donna, una 64enne romena, è stata messa in salvo sulla sponda destra del fiume Tevere. La signora, affidata dai vigili del fuoco alle cure mediche, era stata data per dispersa dalla figlia.