Incendio maneggio Eraclea: feriti padre e figlia, morti 4 cavalli

Incendio avvenuto questa mattina in un maneggio ad Eraclea: feriti padre (il proprietario) e figlia, morti 4 cavalli.

La figlia e il proprietario del maneggio ad Eraclea hanno riportato alcune ustioni nel tentativo di mettere in salvo i cavalli. Presi in cura dal personale del Suem, sono stati portati in pronto soccorso.

I Vigili del fuoco hanno spento l'incendio, ma per 4 cavalli del maneggio ad Eraclea non c'è stato nulla da fare. Il proprietario è riuscito a mettere in salvo 7 cani.