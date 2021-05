Bari, mosaico da rifare e De Laurentiis si muove

Bari - Il Bari prova a stringere il cerchio e a programmare immediatamente il futuro. Direttore sportivo e allenatore le caselle da riempire il prima possibile, al fine di far dimenticare una stagione disastrosa ad una piazza delusa e quasi in preda all’apatia. Nelle ultime ore, diverse situazioni si sono evolute, con due nomi che si sarebbero isolati sulla concorrenza: Ciro Polito è in pole position per ricoprire il ruolo di responsabile dell’area tecnica e del mercato, Domenico Toscano per la panchina.

La scelta del direttore sportivo resta ovviamente la più delicata: la candidatura di Polito è salita vorticosamente in seguito alla separazione dell’ex portiere di Salernitana, Catania, Atalanta e Sassuolo. Malgrado una salvezza quasi miracolosa, la dirigenza marchigiana non è stata in grado di assicurare a Polito programmi certi, di qui lo spiraglio che potrebbe condurlo a Bari.

Terminata la carriera agonistica nella Juve Stabia, il 42enne napoletano ha cominciato il percorso da dirigente proprio nel club campano, ottenendo la promozione in serie B nel 2019. Quindi la scorsa stagione di B cominciata con buoni presupposti e poi terminata con la retrocessioni, infine l’approdo nelle Marche con una permanenza in B ottenuta malgrado i pronostici avversi.

Quello di Polito, però, non è l’unico nome valutato: interessa pure Marco Giannitti (Perugia), così come si sta sondando la situazione di Mauro Meluso, in uscita dallo Spezia, sebbene sia poco probabile che accetti una sistemazione in serie C. Ma ci sarebbero anche un altro paio di opportunità, top secret, così come non si può trascurare il ritorno di Giorgio Perinetti che di certo sarebbe graditissimo alla piazza dopo i successi del biennio 2008-10.

Domenico Toscano, invece, per ora è il candidato forte per raccogliere l’eredita di Gaetano Auteri. Nonostante un altro anno di contratto, il tecnico di Floridia non sarà confermato: sulle sue tracce si sta muovendo con decisione il Pescara e non è escluso che nelle prossime ore si proceda alla risoluzione del vincolo che lo lega ai Galletti fino a giugno 2022.

Toscano, invece, è uno degli allenatori più vincenti in serie C: promosso in B nel 2012 con la Ternana, ha ripetuto l’impresa a Novara nel 2015 e lo scorso anno con la Reggina, scavando un abisso proprio nei confronti del Bari.

La sua esperienza e concretezza viene individuata come garanzia per rilanciare un gruppo che, peraltro, non potrà essere rivoluzionato. Proprio la conoscenza di Toscano su gran parte degli interpreti biancorossi potrebbe agevolare nella scrematura di una rosa che si presenterà con oltre 25 elementi sotto contratto e una serie di ingaggi decisiamente onerosi. Non circolano, per ora, profili di altri allenatori: d’altra parte, tale lacuna sarà colmata soltanto dopo l’arrivo del direttore sportivo.

La società, comunque, è in riflessione quantomeno fino al termine della settimana. Entro i primi giorni di giugno, i nodi dovranno essere necessariamente sciolti. Nel frattempo, un nuovo ingresso in società è stato definito: si tratta di Antonio Sinicropi, 33 anni, ex calciatore di Reggiana, Vigor Lamezia e Palmese.

Direttamente scelto dalla famiglia De Laurentiis, dovrebbe assumere la mansione di responsabile dello scouting e quindi coordinare l’attività di ricerca di giovani talenti da pescare nelle categorie inferiori. A breve, infine, sarò decisa la scelta del ritiro estivo che scatterà dalla metà di luglio: escluso un ritorno in Trentino, è probabile che si ripartirà dalla sede della scorsa stagione. Cascia, quindi, è la destinazione più probabile. In alternativa, si studiano location nei pressi di Norcia o Castel di Sangro.