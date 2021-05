Bari-Bisceglie: i convocati biancorossi ed i ballottaggi di Auteri

Gaetano Auteri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domenica 2 maggio contro il Bisceglie, in programma alle 20,30 al San Nicola. Torna Raffaele Bianco dopo il problema muscolare patito poco prima della sfida contro l'Avellino. Non saranno a disposizione, oltre allo squalificato Manuel Marras, Cristian Andreoni (infiammazione al tendine d'Achille), Nicola Citro (lesione legamento crociato ginocchio sinistro) e Daniele Sarzi Puttini (distorsione caviglia destra). Convocati i giovani Giuseppe Dargenio (centrocampista ’03), Balla Moussa Mane (difensore '03) e Giovanni Mercurio (attaccante ’03).

Diversi i dubbi da sciogliere: al momento, sembrano sicuri di una maglia Celiento (ha bisogno di mettere minuti nelle gambe) in difesa, Ciofani e Rolando sulle corsie esterne, Cianci, Antenucci e D'Ursi in attacco. Vediamo nel dettaglio i ballottaggi in corso:

Frattali-Marfella 55%-45%: Anche in porta potrebbero esserci novità. Auteri potrebbe regalare a Marfella la soddisfazione di esordire in campionato, in modo da tenerlo pronto anche per qualsiasi evenienza ai playoff. Oppure, concedergli almeno un tempo in staffetta con il titolare, Frattali.

Sabbione-Minelli 65%-35%: Sabbione attraversa un momento di appannamento, ma potrebbe conservare la maglia da titolare per migliorare la condizione in vista dei playoff.

Di Cesare-Perrotta 55%-45%: Entrambi sono diffidati, potrebbero giocare un tempo a testa.

Maita-Lollo 80%-20%: Anche Maita ha bisogno di minutaggio per migliorare il suo standard atletico. Ma Lollo avrà spazio nel corso del match.

De Risio-Lollo 55%-45%: Lollo è in ballottaggio stretto anche con De Risio. Un interrogativo che si scioglierà soltanto a ridosso del match.

Ecco la lista dei convocati biancorossi:

Portieri: 1.FRATTALI, 22.MARFELLA, 33.FIORY

Difensori: 3.PERROTTA, 6.DI CESARE, 13.CIOFANI, 17.SABBIONE, 21.CELIENTO, 23.MINELLI, 35.MANE

Centrocampisti: 4.MAITA, 5.BIANCO, 9.ROLANDO,14.DARGENIO, 19.DE RISIO, 25.LOLLO, 29.SEMENZATO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 8.CIANCI, 11.D'URSI, 18.CANDELLONE, 30.MERCURIO