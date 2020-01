Bari in notturna al San Nicola (ore 20.45) contro la Sicula Leonzio

BARI - Turno infrasettimanale dedicato al recupero della prima giornata di ritorno per il Bari che questa sera (al San Nicola, ore 20.45, arbitra Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi) ospita la Sicula Leonzio. Appuntamento in notturna che segue al 5-2 di domenica scorsa sul Rieti e anticipa di quattro giorni il big match del girone C, domenica 26 al Granillo contro la capolista Reggina sempre a più 9 sui galletti.

Sfida ai siciliani penultimi della classe da non sottovalutare proprio nell'ottica dell'incontro decisivo da giocare in Calabria. Vivarini tiene tutti sulla corda per mantenere viva la concentrazione del gruppo. Formazione che sin da stasera potrebbe assumere un volto diverso rispetto alle scorse apparizioni. A cominciare dalla presenza dell'ultimo acquisto - è arrivato lunedì dal Verona, via Empoli - Karim Laribi. L'italo-tunisino potrebbe essere gettato subito nella mischia. In caso contrario, nel ruolo di play Vivarini potrebbe affidarsi alla vecchia guardia, con D'Ursi in vantaggio su Terrani. In difesa, assente il capitano Di Cesare per infortunio, Sabbione e Perrotta formeranno la coppia centrale. Costa a sinistra e uno tra Berra e Corsinelli a destra. A centrocampo Maita sfida Scavone, dietro le punte Simeri e Antenucci. Sicula Leonzio con difesa a tre ed un folto centrocampo a cinque per sostenere le due punte.