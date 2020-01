Bari, ingaggiato il centrocampista Maita dal Catanzaro

BARI - Primo colpo di mercato per il Bari: i pugliesi hanno acquistato a titolo definitivo il cartellino del centrocampista del Catanzaro Mattia Maita, classe 1994. Il giocatore è arrivato ieri sera in città e oggi ha sostenuto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni.

Con questo ingaggio il tecnico Vivarini ha una alternativa in più a centrocampo, dove aveva qualche difficoltà dopo l'infortunio che ha messo fuori per due mesi il mediano Hamlili. Maita nel Catanzaro, dal 2015 al 2020, ha collezionato 137 presenze, segnando anche tre gol.