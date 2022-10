Matera, entra in ospedale da infartuato: prende due polmoniti e la candida

MATERA - Entra in ospedale dopo un infarto. Qui si becca due polmoniti batteriche e una candida prima di passare a miglior vita. Il caso è al centro di una denuncia-querela presentata ai carabinieri di Matera dal figlio, l’avvocato Giuseppe Lamastra. La richiesta: fare luce sull’accaduto all’ospedale Madonna delle Grazie della città dei Sassi lo scorso mese di marzo quando Domenico Lamastra, medico in pensione, ha messo piede all’Utic del nosocomio prima di essere trasferito nel reparto di Cardiologia.

Nell’esposto si nutrono dubbi sull’igiene dell’ospedale: «La stanza in Cardiologia - scrive l’avvocato - è apparsa sin da subito sporca. Alcuni cambi o pezzi di flebo e siringhe, rimasti sul pavimento per giorni sono stati buttati da me e mia madre nel cestino...

