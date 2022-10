Puglia, dopo impugnazione Piano Casa presentata nuova proposta di legge

Dopo l’impugnazione da parte del governo Draghi del nuovo Piano casa della Puglia, oggi è stata presentata una nuova proposta di legge per superare i rilievi del ministero. La pdl è firmata da Fabiano Amati (Pd): «A questo punto - dice - è necessario che la Corte costituzionale decida solo sulle obiezioni ideologiche proposte dal Governo contro il nuovo Piano casa, su suggerimento dei dirigenti del ministero della Cultura». «E per raggiungere questo obiettivo è utile sgomberare il campo da argomenti secondari, utili a generare abbondanza di confusione e scuse: ho perciò depositato - spiega - oggi una proposta di legge per abrogare le norme impugnate senza alcuna utilità pratica e per chiarire alcuni dettagli». Sono quattro i motivi di impugnazione da parte del governo.