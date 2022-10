Corte Conti, in aumento debiti fuori bilancio Regione Puglia

BARI - La Regione Puglia, al 31 dicembre del 2021, ha registrato una spesa certificata dei fondi strutturali europei, Por 2014-2020, pari a 3,8 miliardi, «superando il target previsto alla medesima data di 2,8 miliardi». E’ quanto ha verificato la Corte dei Conti regionale nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2021. "Quanto al Psr Puglia 2014-2020 - si legge nella relazione - l'obiettivo cumulato al 31 dicembre 2021 non è stato raggiunto per 28,3 milioni; alla fine del 2021 solo 9 misure su 21 presentano una percentuale di avanzamento della spesa sul totale programmato superiore al 50%». Anche per quanto riguarda la gestione del Po-Feamp 2014-2020 si sono registrati «ritardi». "E' auspicabile un rapido e deciso miglioramento della capacità di spesa dei fonti strutturali, le cui risorse contribuiscono in maniera decisiva al superamento di quei divari territoriali che finiscono spesso con il dimidiare i diritti della cittadinanza»

Sulla gestione della sanità, nel 2021 «il bilancio consolidato» della Regione Puglia «presenta una perdita di 117,6 milioni; dopo la copertura mediante svincolo di quote del risultato di amministrazione confluite nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 per 118 milioni, il risultato finale è positivo per 313.517 euro». Lo si legge nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2021 della Corte dei Conti. «Contravvenendo al dettato normativo - scrivono i magistrati contabili - la Giunta regionale ha approvato il bilancio consolidato prima dei bilanci delle singole aziende sanitarie, limitandosi a prendere atto di questi ultimi e rinviando verifiche e controlli a successive analisi; si prende positivamente atto dell’impegno, significato dall’Ente nel corso delle interlocuzioni istruttorie, ad approvare i bilanci di esercizio delle aziende sanitarie con atto di Giunta separato e preventivo rispetto all’approvazione del bilancio consolidato».

Mentre per quanto riguarda la spesa farmaceutica, «dal monitoraggio Aifa del luglio 2022 relativo al periodo gennaio-dicembre 2021 emerge che la Regione Puglia, a fonte di un tetto, complessivo pari a 1.178,6 milioni, la spesa sostenuta è stata di 1.434,6 milioni, corrispondente a un’incidenza di 18,08% sul Fsn, in crescita rispetto a quella del 2020 (17,7%), circostanze che collocano la Regione al terzo posto tra quelle che non rispettano i tetti di spesa in esame». Anche per i dispositivi medici la spesa nel 2021 è stata superiore al tetto fissato dal ministero. «Permangono - scrivono i giudici - incertezze e ritardi nella corretta attuazione delle perimetrazione sanitaria, continuando tale aggregato a includere spese a carattere sociale e/o assistenziale, in violazione del dettato normativo».

«Il Pnrr rappresenta un sfida epocale» e il «successo del programma non potrà che dipendere dall’impiego, a tutti i livelli istituzionali, di un’adeguata capacità amministrativa, in grado di rispettare le rigorose scadenze previste dal Piano e consentire in tale modo l'erogazione delle risorse europee». Quindi, «la Sezione invita l'Ente a proseguire con determinazione degli interventi per i quali risulta soggetto attuatore, evitando ritardi e incertezze che talora hanno accompagnato la gestione delle risorse connesse con la politica di coesione europea». E’ l’invito rivolto dalla Corte dei Conti alla Regione Puglia inserito nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2021.

«Le sette leggi regionali promulgate nel 2021 ai fini del riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio costituiscono il 35% della legislazione regionale di spesa (21% nel 2020). L’importo complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti ammonta a 18,8 mln (in netto aumento rispetto al dato dello scorso anno e a quello del 2019: rispettivamente 2,7 mln e 3,6 mln) ed è ascrivibile per 4,6 mln euro a sentenze e provvedimenti giudiziari esecutivi e per 14,2 mln all’acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa». Lo evidenzia la Corte dei Conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2021 della Regione Puglia. «L'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti per decorso dei termini - precisano i magistrati contabili - ammonta a 1,5 mln, in calo rispetto al dato rilevato nel 2020 (4,6 mln) e nel 2019 (3,3 mln). Emerge, tuttavia, la riconducibilità del debito, in diversi casi, 10 a sentenze risalenti nel tempo, ovvero a procedure esecutive; inoltre, anche nel 2021 si registrano tempi lunghi per l’assunzione delle determinazioni dirigenziali di impegno».

«Difficile recupero crediti Consorzi»

E’ aumentato il «fondo perdite passività potenziali per la copertura del rischio di mancata restituzione delle anticipazioni concesse ai consorzi di bonifica». Lo evidenzia la Corte dei Conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2021 della Regione Puglia. «A fine 2021 - si legge - circa l’89% dei crediti complessivi verso tali consorzi sorti tra il 2007 e il 2011 risulta sterilizzato (l'anno scorso la percentuale è stata del 64,44%); in particolare, risultano interamente sterilizzati i crediti sorti negli esercizi del quadriennio 2007-2010 (pari a 116,2 mln), mentre restano del tutto non sterilizzati i crediti sorti nel 2011 (14,4 mln)». «È auspicabile - concludono i magistrati - che il percorso correttivo intrapreso dalla Regione su sollecitazione della Sezione prosegua in vista della completa sterilizzazione della massa creditoria in esame, di difficile monetizzazione attesa la vetustà che la caratterizza».

«Da verificare le scadenze delle concessioni del Demanio»

«Nell’ambito dell’attività istruttoria, uno specifico approfondimento è stato dedicato quest’anno alla tematica delle concessioni demaniali, come noto interessate da recenti interventi normativi e pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. La ricognizione fisico-giuridica della consistenza e tipologia delle concessioni demaniali marittime in corso di svolgimento, di competenza dei comuni costieri, avviata dalla Regione alla fine del 2020 e finalizzata alle verifiche inerenti alla riscossione dell’imposta regionale, ha evidenziato l’esistenza di rapporti concessori che si proiettano ben oltre il termine del 2023 (eventualmente prorogabile alla fine del 2024) previsto dalla recente legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. In proposito, è auspicabile che la Regione, nell’esercizio delle proprie prerogative di programmazione, indirizzo e coordinamento generale previste dalla legge quadro regionale in materia, attenda a una puntuale verifica della riscossione degli introiti derivanti da tali rapporti concessori e della coerenza temporale di questi ultimi con il dettato normativo». E’ il rilievo che muove la Corte dei Conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l’esercizio 2021 della Regione Puglia.

«Ok parificazione Rendiconto Regione Puglia»

La sezione regionale della Corte dei Conti, «considerato che sono stati rispettati gli equilibri di bilancio e il pareggio di bilancio», ha emesso giudizio positivo di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio 2021.