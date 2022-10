Taranto, ferisce un carabiniere per evitare il controllo: arrestato

TARANTO - Aggredisce e ferisce un carabiniere per evitare il controllo ma viene bloccato e arrestato. L'episodio si è verificato ieri sera. Una pattuglia dei carabinieri di Taranto aveva fermato un gruppo di ragazzi per un controllo ma uno di loro, improvvisamente, si è scagliato contro un ufficiale dell’Arma, facendolo cadere a terra, e poi è fuggito a piedi.

Il militare è stato soccorso e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale S.S. Annunziata, dove i medici gli hanno diagnosticato fratture a un polso e una gamba.

Nel frattempo, gli altri carabinieri sono riusciti a a rintracciare il ragazzo che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di marijuana, suddivisa in varie bustine, 250 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte allo spaccio al dettaglio, mille euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L’uomo è agli arresti domiciliari.