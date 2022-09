BARI - Alimenti privi di tracciabilità, spesso tenuti in cattivo stato di conservazione. E a venderli al pubblico erano lidi, punti ristoro autostradali, traghetti, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Ma anche agriturismi e villaggi turistici, campeggi e discoteche.

I Carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni e sanità (Nas) di Bari, Bat e Potenza hanno tirato le somme delle ispezioni eseguite nelle due regioni con l'operazione «Estate tranquilla 2022» e i risultati hanno evidenziato, in molti casi, poca attenzione a quello che viene offerto all'utenza.

Nel dettaglio i Carabinieri del Nas di Bari hanno svolto complessivamente 105 attività ispettive tra stabilimenti balneari, posti di ristoro autostradali e grandi vie di comunicazione, traghetti turistici,

ristorazione presso porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, produzione e vendita di gelato, agriturismi e centri benessere e termali, servizi di continuità assistenziale, strutture socio-assistenziali e di riabilitazione, villaggi turistici, campeggi e discoteche. Sono risultate non in regola 45 strutture: più di un terzo degli esercizi e strutture controllate.

Dopo i controlli sono scattati i sequestri: 1.453 chili di alimenti vari, pari ad un valore di 17.25 euro, mentre 46 titolari di strutture ricettive sono stati segnalati alle autorità sanitarie e amministrative. Per loro anche 76 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 65.240 euro. Sospeso anche un punto ristoro operante all’interno di un’area di servizio autostradale, mentre il legale responsabile di uno stabilimento balneare è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione.

IN BASILICATA

Il Nas di Potenza, invece, hanno eseguito 300 ispezioni, rilevando 52 irregolarità che hanno comportato la contestazione di 40 sanzioni amministrative pecuniarie per un valore di 31.500 euro e la segnalazione di 35 persone alle varie autorità amministrative e sanitarie. Sequestrate sei strutture per un valore complessivo di circa un milione di euro e distrutti circa 150 chili di alimenti privi dei requisiti di tracciabilità o in cattivo stato di conservazione, per un valore di oltre 5000 euro.

I controlli sono stati eseguiti in strutture agrituristiche (8 ispezioni con 4 non conformità che hanno determinato il deferimento alle autorità amministrative/sanitarie di altrettante persone, il sequestro di circa 80 kg di alimenti privi di elementi di rintracciabilità e/o detenuti in cattivo stato di conservazione, la contestazione di 4 violazioni amministrative pecuniarie per un valore di €5.500 e la chiusura di 4 depositi di alimenti privi dei requisiti igienico-sanitari); strutture socio-assistenziali (15 ispezioni con 8 non conformità relative alla carenza dei requisiti organizzativi e strutturali. La gravità di dette carenze ha determinato il deferimento dei relativi gestori alle competenti autorità e, in un caso, la chiusura di una struttura da parte del Comune); a stabilimenti balneari, villaggi agrituristici, campeggi, gelaterie (17 ispezioni con la denuncia alle autorità amministrative/sanitarie di 4 persone, il sequestro di circa 70 kg di alimenti privi di elementi di rintracciabilità, la contestazione di nr.4 violazioni amministrative pecuniarie per un valore di €4.000 e la chiusura di nr.1 deposito alimenti privo dei requisiti igienico-sanitari); ai parchi acquatici/piscine (7 ispezioni che hanno permesso di individuare 2 non conformità relative alla non idonea tenuta della documentazione afferente la sanificazione delle acque di balneazione).