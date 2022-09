Modugno, vasto incendio alla zona industriale: Vigili del Fuoco a lavoro

L'allarme per i Vigili del Fuoco è scattato stamane attorno alle ore 6.20. Un ampio incendio ha colpito la zona industriale di Modugno, alle porte di Bari, in un capannone sito sulla via Roma. Il rogo ha richiamato l'intervento di undici squadre dei militari e di un mezzo aereo partito dallo scalo di Palese.

Il rogo, comunicano fonti del Comando provinciale dei Carabinieri di Bari, è stato causato da un deposito di stoccaggio al piano interrato della ditta Würth Store & MODYF, gestito dai cinesi. La colonna di fumo risulta visibile a lunga distanza, a partire dalle auto che attraversano la tangenziale che da Modugno conduce a Bari. L'incendio non ha causato danni alle persone.