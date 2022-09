Due «caccia» italiani intercettano un gruppo di tre aerei da guerra russi

Tre aerei da guerra russi contro due jet italiani nei cieli della Polonia. È accaduto ieri e, per fortuna o strategia, il tentativo di incursione di Mosca si è concluso con una ritirata. A dire il vero, nel giro di 17 ore, tra ieri e lunedì, più jet russi si sono spinti fino al confine nord d’Europa e Nato, diretti verso i cieli («sensibilissimi») della Polonia. Immediatamente - riporta l’Aeronautica Militare - è scattato l’ordine di intercettarli (scramble) per la Task Force Air «Aquila bianca» schierata in Pomerania, a Malbork, e composta da 4 velivoli - con i relativi equipaggi - di cui uno del 36° Stormo di Gioia del Colle. In un pugno di minuti, i due Eurofighter italiani si sono lanciati nella caccia riportando gli intrusi a più miti consigli.

«Trentotto missioni in 20 Paesi»

Ma la difesa dello spazio aereo è soltanto uno dei cinque «domini» in cui le Forze armate italiane sono impegnate e quella in Polonia è solo una delle missioni internazionali cui partecipano, assieme agli alleati. «Oltre 6.500 donne e uomini delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri - spiega alla Gazzetta il generale lucano Francesco Paolo Figliuolo che guida il Comando Operativo di Vertice Interforze - sono impiegati in 38 missioni in 20 Paesi del mondo: dai Balcani alle operazioni di rafforzamento del fianco est della Nato in Lettonia, in Ungheria e in Bulgaria.

