Imprenditoria giovanile, l'unico italiano a Bruxelles è pugliese

Nell’ambito dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, domani il commissario europeo per il mercato interno e i servizi Thierry Breton incontrerà a Bruxelles una delegazione di quindici giovani provenienti dal vecchio continente, per discutere di politiche ed iniziative a supporto dell’imprenditorialità giovanile. Nella delegazione ci sarà anche una presenza pugliese: l’unico italiano è infatti di Monopoli. Si chiama Giancarlo Ostuni ed è stato individuato a Bruxelles per le sue esperienze «glocal» in tema di imprenditorialità, che lo hanno portato nel 2017 alla costituzione della sua startup Sagelio operante nel campo del noleggio auto elettriche e soluzioni di ricarica, tra le prime Società Benefit del Sud Italia.

«Made in Europe» e «Made in Puglia» le due esperienze fondatrici di Giancarlo e della sua Sagelio: dapprima ha partecipato ad «Erasmus per giovani Imprenditori» il programma diretto della Commissione Europea - seguito in Puglia dall’Associazione Unisco - per facilitare incontro ed esperienze sul campo tra imprenditori giovani e consolidati. Successivamente, è risultato vincitore del Bando «Pin» l'iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia che si rivolge ai giovani che intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi.

«L'esperienza di Giancarlo e l’attenzione di Bruxelles ai giovani pugliesi - ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili Alessandro Delli Noci - sono la dimostrazione di come utilizzando strumenti locali ed europei, e attivandosi tanto nel nostro territorio quanto in quello comunitario, si possano raggiungere risultati significativi non solo per la propria personale esperienza e percorso di vita e lavoro, ma anche per l’intero sistema delle istituzioni, degli operatori tecnici e dei giovani pugliesi».