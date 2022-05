La Puglia si conferma una delle mete più gettonate per le vacanze, con il Salento che spopola per la richiesta di case-vacanze. È quanto emerge dallo studio di Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, che con «Summer Price Index 2022» ha stilato una classifica delle mete più ambite in Puglia, con relative disponibilità e prezzi medi delle case vacanze. Nella graduatoria vengono indicate le 30 destinazioni della Puglia più cliccate in tutti i mercati in cui il portale è presente (dunque non solo gli utenti italiani) relativi a soggiorni tra il 1 Giugno 2022 e il 30 Settembre 2022.

Al primo posto - secondo lo studio del motore di ricerca - Gallipoli è regina incontrastata, con un prezzo medio di 244 euro a notte. Seguono Otranto, con 230 euro a notte, Ostuni (212 euro), Torre dell’Orso (211 euro) e Porto Cesareo (234 euro). Ultima è Trani con 124 euro medi per notte.

La località più ricercata risulta essere Gallipoli, definita simbolo della movida estiva salentina, che precede Otranto ed Ostuni che completano il podio, con Torre dell’Orso e Porto Cesareo. Al sesto posto si piazza Pescoluse, che precede Vieste, Monopoli ed il capoluogo Bari che è al nono posto. Lecce chiude la top 10.

Ma non c'è solo Gallipoli tra le località più care. La località più costosa in fatto di case ed appartamenti vacanze - sempre secondo il motore di ricerca - risulta essere SanPietro in Bevagna con i suoi 261 € in media a notte precedendo di poco Maruggio con 250 euro a notte. Leuca, Porto Cesareo e Otranto

sopra il muro dei 230 euro, fino ad arrivare a Polignano a Mare con i suoi 220 euro a notte

in media.

Le più economiche risultano essere mete non strettamente legate al turismo balneare, ossia Bari e

Taranto con 134 euro e Trani con 124. Chiude Brindisi con 120 euro in media a notte. Al momento risultano avere più disponibilità di alloggi prenotabili San Foca, Otranto e Torre Vado con oltre il 60%. Sotto il 50% troviamo Martina Franca e Torre dell’Orso. Sotto il 40% invece si piazzano Vieste e Rodi Garganico, sotto il 30% Pulsano e Maruggio con il solo 25% di alloggi ancora prenotabili.