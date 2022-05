BARI - La grande attesa è finita: cominceranno domani i primi concorsi pubblici indetti dalla Regione Puglia. Si tratta delle prove scritte, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di 209 unità di categoria D.

Le prove si svolgeranno a Foggia nella Fiera di Foggia, in corso del Mezzogiorno, da domani e fino al 12 maggio; e a Bari, al Palaflorio di viale Archimede, nei giorni 13 e 16 maggio, secondo l'apposito calendario.

Un appuntamento importante per migliaia e migliaia di candidati provenienti da tutta Italia. «Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra per garantire la totale trasparenza e meritocrazia - dice l’assessore regionale al Personale, Gianni Stea - per l’assunzione di nuove figure professionali necessarie a rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un'occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall'estero e dalle Regioni del Nord Italia». Poi un grande «in bocca al lupo a tutti i candidati. Donne e uomini che sono certo daranno il massimo impegno in queste prove concorsuali e nelle prossime che abbiamo giù messo in cantiere».