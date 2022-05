Regione Puglia, la maggioranza litiga (ancora) sul Piano casa

BARI - Sul Piano casa la coalizione regionale che sostiene il governatore Michele Emiliano continua a discutere (un eufemismo) senza però trovare la quadra: oggi il nuovo vertice di maggioranza si è concluso con un fumata grigia. Non c’è stata intesa sugli interventi che dovrebbero riguardare la trasformazione di immobili in zone agricole né sui progetti che riguardano edifici che insistono su aree tutelate da leggi statali. Su questi due punti la maggioranza e l’assessore Anna Grazia Maraschio hanno posizioni ancora distanti. Non si è inoltre chiarito chi sarà a presentare il testo finale che sarà discusso in aula: si voterà la proposta Amati-Caracciolo o quella della giunta? Lunedì ci sarà un nuovo incontro (riunione di gruppo del Pd) per cercare di dipanare la questione, che resta delicata per gli effetti occupazionali ed economici sul settore edile pugliese, e rovente per gli equilibri politici fluttuanti tra l’ala più sviluppista della coalizione e quella più sensibile alla tutela del territorio.