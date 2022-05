Migranti: Regione Puglia finanzia foresteria per 120 braccianti

BARI - La Giunta regionale pugliese ha stanziato, in favore del Comune di Turi, un contributo straordinario di 158 mila euro, finalizzato alla realizzazione di una foresteria temporanea. La struttura sarà allestita per garantire accoglienza a circa 120 braccianti agricoli stagionali che saranno impiegati nella campagna di raccolta delle ciliegie. Da alcuni anni, ormai, anche il territorio di Turi è lambito da quel processo migratorio che vede impiegati numerosi braccianti provenienti da Paesi extra Ue durante le campagne di raccolte stagionali. «Nel passato, in assenza di strutture di accoglienza, la permanenza di queste persone è stata contraddistinta da aspetti di criticità», dice la Regione. Il contributo erogato rientra nella cornice tracciata sia dal Piano regionale Politiche per le migrazioni 2021-2023, sia dal Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022.