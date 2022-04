La Regione Puglia ai medici: «Segnalare eventuali casi di epatite»

La Regione Puglia ha invitato medici, Asl e ospedali, cioè «tutte le strutture e i professionisti sanitari, a segnalare con la massima urgenza possibile eventuali casi di epatite acuta nei bambini sotto i dieci anni dopo i casi registrati negli Stati Uniti e in Europa».

La raccomandazione è partita dopo la trasmissione dal parte del ministero della Salute di una nota di allerta su eventuali casi che potrebbero registrarsi anche in Italia. Attualmente, non esiste una chiara connessione tra i casi segnalati e nessun fattore di rischio epidemiologico evidente è stato identificato tra i casi. «In assenza di segnalazioni pervenute - ha scritto la Regione - la scrivente Sezione ne darà ugualmente evidenza al ministero della Salute. Si invita a prendere atto e darne diffusione e attuazione con ogni urgenza consentita».

Sono ancora un mistero le epatiti acute che da gennaio hanno colpito decine e decine di bambini in Europa. Sconosciuta la causa, indecifrabile la diffusione. Oltre cento casi nel Regno Unito da gennaio, qui il numero maggiore. In Italia ci sarebbero quattro casi sospetti.