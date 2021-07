Puglia, ok del Consiglio al test del dna fetale circolante su sangue materno

BARI - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità l’istituzione del servizio di analisi genomica e la legge sulla implementazione del Test Prenatale Non Invasivo (Nipt), anche noto come test del dna fetale circolante su sangue materno. L'analisi genomica sarà garantita dal Servizio sanitario regionale in totale esenzione, come previsto dalla normativa vigente sul sospetto diagnostico per malattia genetica rara, previa prescrizione di dirigente medico specialista, ed è indirizzato con finalità prognostiche nei confronti di: feto con malformazioni; neonato in condizioni critiche; pazienti con sospetto sindromico per malattia rara, con sintomi di malattia e privi di diagnosi o causa biologica; cittadini con condizione genetica nota su base anamnestica familiare e desiderosi di conoscere la probabilità di sviluppare la stessa condizione; cittadini appartenenti a gruppo o popolazione con alto rischio di sviluppare una patologia genetica e desiderosi di conoscere la probabilità di trasmettere la stessa patologia alla prole; cittadini parte di coppie con una o più gravidanze a evoluzione infausta nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, comprese le morti in epoca perinatale.

Il Nipt, invece, mira a migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, limitando l’utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi, tra cui l’amniocentesi. La Regione Puglia, in via sperimentale, per due anni dispone l'erogazione del Nipt test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di Servizio sanitario regionale, senza oneri economici per donne gravide under 40 con il risultato del test combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000 e per donne gravide over 40. L'impegno di spesa è di 536 mila euro per l’anno in corso.