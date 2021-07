La replica del cantante neomelodico a Decaro: «Sono un bravo ragazzo»

Bari - Aveva intonato una serenata per una futura sposa nel cuore del quartiere Libertà. La folla aveva bloccato la strada e la polizia era intervenuta. E il sindaco Antonio Decaro aveva ancora una volta gridato alla legalità violata.

Ora il cantante neomelodico Andrea Zeta risponde al primo cittadino di Bari. Qui di seguito la sua risposta.

«Caro Sindaco di Bari Antonio Decaro, la reputo una persona per bene, educata e molto intelligente. Sicuramente come dice lei mi sono fatto prendere dall’entusiasmo anche perché da due anni non mi esibisco in pubblico... Comunque sia era una serenata

improvvisata e non un concerto... Mi dispiace che lei punti il dito contro di me anche se l’ha fatto in modo educativo e rispettoso. Non era un concerto. Avrebbe dovuto fare l’intervista quando Bari per la semifinale e per la finale di coppa era stracolma di gente. Io chiedo scusa lo stesso perché mi reputo intelligente e buono, ma far ricadere la colpa su di me non mi sembra giusto. La settimana scorsa tutta l’Italia era assembrata e tutti in silenzio. Non sono un ragazzo che dà brutti esempi e chi mi segue. Lo sa benissimo... avete trovato un pilastro su cui attaccarvi, ma va bene così. Sono abituato a subire torture mediatiche. L’unica colpa che ho è la gente che mi ama, forse questo non fa piacere a qualcuno. Io sono un semplice ragazzo che cerca di portare onestamente il pane a casa. Grazie a tutta la gente che mi ama. Antonio Decaro mi sembrava giusto rispondere al suo commento».