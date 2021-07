Eutanasia: al via dalla Puglia raccolta firme per referendum

BARI - E’ partita dalla Puglia la raccolta firme promossa dall’associazione Luca Coscioni sul referendum per la legalizzazione dell’eutanasia. «La politica non è riuscita a decidere, la parola ora passa ai cittadini e ci aspettiamo una mobilitazione straordinaria», ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’associazione, che oggi era a Bari per la prima tappa nazionale della campagna referendaria «Eutanasia Legale». Oggi raccolta firme anche a Foggia e Polignano a Mare. Domani, ancora in Puglia, a Taranto, Lecce e Brindisi. Tutte le informazioni sui punti di raccolta sono disponibili al sito referendum.eutanasialegale.it. Obiettivo sono le 500.000 firme da raccogliere in tutta Italia entro il 30 settembre per poter tenere il referendum. «Chiediamo ai cittadini di partecipare a questa grande battaglia di civiltà - dice Cappato - . La gente comune sa già di cosa stiamo parlando meglio dei politici. Sa che stiamo parlando di poter evitare di soffrire alla fine della vita per chi lo vuole e lo decide»