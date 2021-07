Lesina, sequestrata maxi piantagione di cannabis

FOGGIA - Una grande piantagione di cannabis è stata scoperta e posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Foggia in località Schiapparo, nelle campagne di Lesina. Si tratta di 1.200 piante dalle quali si sarebbero potute ricavare oltre 1,35 milioni di dosi di marijuana del valore stimato in 6,8 milioni di euro. Nell’ambito del blitz i finanzieri hanno arrestato Francesco Giovanditto, di 53 anni di Manfredonia (Foggia). A quanto si apprende, la piantagione era nascosta e protetta su tutti i lati da canneti e da ampi e profondi canali irrigui. All’interno dell’appezzamento di terra sono stati notati in lontananza, intenti a curare le piante di cannabis, due persone che sono fuggite alla vista dei finanzieri, fra i canneti e la fitta vegetazione. Ne è nato un inseguimento al termine del quale l’indagato è stato bloccato e arrestato. Sono in corso le indagini per identificare il complice.