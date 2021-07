Puglia, 43 casi positivi al Covid 19 con nessun decesso

Bari - Oggi in Puglia, su 5.968 tamponi analizzati, sono stati rilevati 43 casi positivi al Coronavirus per una incidenza dello 0,72% (ieri era dello 0,6% con 40 casi). Neanche oggi sono stati registrati decessi.

I nuovi casi sono stati individuati 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.688.193 test; 244.093 sono i pazienti guariti; 2.689 sono i casi attualmente positivi.