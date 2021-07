La Puglia senza più vaccini, da oggi deve darli ai turisti

Bari - iLa Puglia è rimasta senza vaccini e - almeno a luglio - dovrà tirare la cinghia, con rinvii anche di un mese per gli appuntamenti già presi. Ma per effetto di una circolare del commissario Francesco Paolo Figliuolo dovrà comunque garantire la somministrazione della seconda dose ai turisti, almeno a quelli che dichiareranno di soggiornare per più di due settimane.

Oggi verrà infatti pubblicato sul sito «lapugliativaccina» un apposito modulo per raccogliere le manifestazioni di interesse. Servirà alla Regione per capire quante dosi dovranno essere riservate ai turisti in arrivo, che saranno poi contattati e dovranno presentarsi negli hub vaccinali.

L’operazione dovrà essere gestita con cautela, anche perché - è un problema ovunque - bisogna evitare che si inneschi il turismo del vaccino: cioè che dalle zone di confine qualcuno tenti di spostarsi in Puglia per ottenere il richiamo più rapidamente. Ieri l’assessore alla Salute, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ha fatto il punto sulle conseguenze del taglio di 433mila dosi Pfizer rispetto a quelle di giugno (ieri ne sono arrivate 218mila, l’ultima tranche di fornitura per il mese scorso). Dovendo garantire i richiami, la conseguenza è che dovranno essere riprogrammati 219mila appuntamenti presi da lunedì prossimo e fino al 30 luglio per le prime dosi a persone sotto i 50 anni: al momento dovranno attendere agosto, sempre che le forniture siano sufficienti. La priorità del piano vaccinale sono infatti le persone over 50, i cui appuntamenti sono invece confermati.

La conseguenza dello stop alle prenotazioni e dell’annunciato slittamento di quelle gà prese è l’assalto che si sta verificando in questi giorni nei centri vaccinali, dove in tanti si presentano per chiedere l’anticipo. La richiesta viene generalmente esaudita perché sono tante anche le persone che non si presentano agli appuntamenti programmati, tuttavia - dicono fonti della Regione - a partire da lunedì questo non sarà più possibile.

L’altra conseguenza del taglio delle forniture è che in Puglia slitta a data da definire l’avvio delle vaccinazioni in farmacia. L’accordo, dicono dal dipartimento Salute della Regione, è ormai pronto: definito il compenso (10 euro a somministrazione), fissate le regole per la distribuzione e per la raccolta delle siringhe usate, mancano soltanto i vaccini. La partenza, a questo punto, slitterà a dopo le vacanze, essendo difficile che si possa cominciare ad agosto. La Regione aveva ipotizzato che le farmacie potessero fungere da hub per il personale del mondo della ristorazione e dell’intrattenimento, formato prevalentemente da piccole imprese. È possibile che a questo punto il ruolo venga rivisto: a settembre le farmacie potrebbero avere un compito attivo nella ricerca di chi non si è vaccinato, proponendo ai clienti «in target» la somministrazione immediata della dose.

Ieri la Puglia ha raggiunto quota 3.587.159 dosi somministrate, 90,1% di quelle ricevute, risalendo al primo posto nella classifica di «capacità vaccinale» (che di per sé non significa assolutamente nulla). Più importante invece il primato di copertura di settantenni (prima dose al 93%) e sessantenni anni (88,3% ha ricevuto almeno una dose), con solo l’8,1% degli over 60 non vaccinati (il dato più basso d’Italia). Sulla copertura complessiva (la popolazione con più di 12 anni) la Puglia è al 65,9% per una dose (seconda in Italia dietro la Lombardia) e al 36,4% per la doppia dose (quarta). Nella Asl di Bari la copertura con prima dose è al 69%, il dato più alto d’Italia.