Matera, Gaudiano alla conquista di Tokyo in azzurro con «Chalou» nel salto ostacoli

Matera - Ora è ufficiale. Il cavaliere materano Emanuele Gaudiano prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Il carabiniere scelto materano rappresenterà i colori della nazionale azzurra in sella al suo compagno di battaglie Chalou nella prova del salto ad ostacoli. Ad ufficializzare i nomi di cavalli e cavalieri selezionati per le Olimpiadi ormai imminenti è stata la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), che ha atteso fino all’ultimo momento utile per diramare la lista dei convocati.

Gaudiano, tesserato con il Centro Sportivo Carabinieri, e il suo portentoso Chalou, saranno impegnati dal 2 al 7 agosto nell’attesa prova di salto ad ostacoli; prima, però, come da protocolli federali, effettueranno il periodo di quarantena ad Aquisgrana (sede anche della rifinitura) dal 17 al 24 luglio, per imbarcarsi alla volta del Giappone il 25 luglio.

Nel clan del cavaliere materano c’è grande soddisfazione per un traguardo atteso e conquistato sul campo dopo i grandi successi conseguiti negli ultimi anni in campo nazionale ed internazionale, frutto di un percorso di crescita e di un lavoro incredibile messo anche a dura prova nell’ultimo anno e mezzo con lo scoppio della pandemia. Gaudiano si è dichiarato pronto a dare il massimo per rappresentare al meglio il tricolore ed emergere in quello che rappresenta l’appuntamento sportivo di una vita.