Quinto congresso «Ame Diabetes Update»: gli appuntamenti in diretta streaming

Bari - Ha preso il via il quinto «Ame Diabetes Update» organizzato dall'Associazione medici endocrinologi. Qui di seguito gli appuntamenti di domani venerdì 25 giugno in diretta streaming.

Simposi aziendali «Semaglutide: un continuum di opportunità nel trattamento del diabete tipo 2» (ore 10.15), relatore Olga Eugenia Disoteo; «Efficacia e semplicità: un matrimonio vincente» (ore 11.30), moderatori: Benedetta Zampetti, Barbara Pirali, «Nuove opportunità terapeutiche in semplicità: oggi è possibile», Carmela Coccaro, «Approccio multifattoriale alla malattia CV nel diabete» Nicola Argese; «Beneficio metabolico, renale e cardiovascolare» (ore 12.45), relatori Olga Eugenia Disoteo, Silvio Settembrini. Alle 14.30, con l'introduzione di Franco Grimaldi e Edoardo Guastamacchia, il topic «Nuove evidenze e pratica clinica nel diabete (e non). Prevenzione e terapia cardio-nefro e cerebro-vascolare», chairs Edoardo Guastamacchia, Enrico Papini, relatori Giorgio Borretta, Olga Eugenia Disoteo, Alessandra Fusco, Silvio Settembrini. Alle 16.15 il secondo topic «Obesità e prediabete: dal continuum clinico alle complicanze» moderatori Marco Chianelli e Giovanni De Pergola, «Perché l’obesità conduce al prediabete e diabete» Marco Chianelli. «Gestire le complessità: il paziente obeso con scompenso cardiaco (Dario Manfellotto) il paziente obeso con insufficienza renale (Loreto Gesualdo) terapia medica nutrizionale tra nutrigenomica e controllo del microbiota (Antonio Moschetta), terapie farmacologiche innovative: curare l’obesità per prevenire il diabete (Fabrizio Muratori). Dalle 18.30 la lettura «I farmaci per il trattamento del diabete e la salute dell’osso» moderatori Valentina Camozzi, Raffaele Giannattasio, relatore Andrea Palermo.

La segreteria scientifica del congresso è composta da Giorgio Borretta (Cuneo), Olga Eugenia Disoteo (Milano), Edoardo Guastamacchia (Bari), Silvio Settembrini (Napoli) Vincenzo Triggiani (Bari). Del Coordinamento centrale AME fanno parte Roberto Attanasio, Giorgio Borretta, Nadia Cremonini, Andrea Frasoldati, Vito Angelo Giagulli, Enrico Papini, Giuseppe Reimondo.

Info www.nordestcongressi.it