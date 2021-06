Xylella: Regione Puglia chiede decreto 2020 per danni

BARI - La Giunta della Regione Puglia ha chiesto al ministero delle Politiche agricole l’emissione del nuovo decreto di declaratoria per la diffusione del batterio Xylella fastidiosa nelle province di Brindisi, Taranto e Lecce per l’anno 2020, per consentire alle aziende danneggiate di accedere al Fondo di solidarietà nazionale. Inoltre, il governo regionale ha approvato l’accordo con il Comando unità forestali, ambientali e agro alimentari dei carabinieri per le attività relative al monitoraggio della diffusione della Xylella.