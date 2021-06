Vacanze in Puglia: si riparte, ma mancano i bagnini

Aaa bagnini cercasi. Se su tutto il territorio nazionale si registra una marcata difficoltà a reperire i lavoratori stagionali, pare che il settore in cui c’è maggior richiesta sia proprio quello degli stabilimenti balneari. In particolar modo, con riferimento a figure specializzate come i bagnini, che per ottenere tale qualifica devono conseguire un brevetto. E trovarli, dopo lo stop forzato alle attività di formazione causato dal Covid, è tutt’altro che semplice.

«Abbiamo registrato dei ritardi nel rilascio di questi brevetti - spiega il presidente nazionale Sib (Sindacato Italiano Balneari) Antonio Capacchione...

Continua a leggere sull'edizione cartacea della Gazzetta del Mezzogiorno o sulla nostra edicola digitale