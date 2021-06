Estate 2021: parte il Frecciarossa 1000 per Firenze, 60 nuovi collegamenti per tutta la Puglia

BARI - Riscoprire le bellezze dell’Italia viaggiando in treno in totale sicurezza è tra i principali obiettivi dell’orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) al via da domenica 13 giugno 2021. Tra le principali novità di quest’anno il nuovo Frecciarossa notturno Milano – Reggio Calabria e i collegamenti Frecciarossa FAST che avvicinano ulteriormente Nord e Sud Italia. Saranno 200 le località pugliesi, servite ogni giorno da Trenitalia e Ferrovie del Sud Est, in collaborazione con alcuni partner del TPL. Una rete di collegamenti capillari dal Salento al Gargano che favorirà l’arrivo e lo spostamento in Puglia di turisti provenienti da fuori regione e turisti locali.

Dal 13 giugno, con l’entrata in vigore del nuovo orario, l’offerta in Puglia crescerà con più di 60 collegamenti al giorno verso Roma, Bologna, Milano, Venezia e Torino con fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni. Più di 200 i treni regionali in circolazione ogni giorno sulle linee Adriatica, Bari – Taranto, Taranto – Brindisi e Foggia-Manfredonia. Numeri a cui si aggiungono quelli di Ferrovie del Sud Est con 200 treni al giorno e più di 900 corse bus. Un Frecciarossa 1000 collegherà per la prima volta la Puglia alla Toscana con partenza tutti i giorni da Firenze al mattino e arrivo a Lecce nel pomeriggio. Dal capoluogo salentino partirà dopo mezzogiorno con arrivo a Firenze Santa Maria Novella la sera.

LE NOVITÀ IN CAPITANATA

Da Foggia partiranno due nuovi servizi treno+bus verso le località turistiche e religiose della Capitanata in collaborazione con COTRAP, in connessione con i treni regionali provenienti da Lecce, Bari e Barletta: Vieste link offrirà, dal 16 giugno, fino a 12 collegamenti bus al giorno San Giovanni Rotondo link, al via dal 10 luglio, offrirà fino a 24 collegamenti al giorno.

I bus partiranno dal parcheggio intermodale della stazione di Foggia. Fino al 31 agosto circoleranno i treni sulla linea Foggia – Manfredonia. Dalla stazione di Foggia, in collegamento con i treni regionali di Trenitalia partiranno anche quelli di Ferrovie del Gargano diretti verso le marine di Rodi Garganico.

LE NOVITÀ A BARI E DINTORNI

Nuovi servizi combinati treno + bus incrementeranno i collegamenti verso le principali mete turistiche della costa e dell’entroterra: Monopoli beach link, attivo dal 15 giugno, in collaborazione con la società di trasporto Miccolis, offrirà un servizio di bus navetta dalla stazione Monopoli verso le spiagge del litorale fino a Capitolo e all’Acquapark di Egnatia

Matera link, già attivo con 6 collegamenti bus al giorno tra Bari Centrale e Matera, in collaborazione con Miccolis. Partenza da Largo Sorrentino (via Capruzzi) con fine corsa a Matera in Via Nazionale (Villa Longo).

Grotte link, 16 collegamenti al giorno tra Bari Centrale e le Grotte di Castellana a cura di Ferrovie del Sud Est. Partenza da Largo Sorrentino e arrivo al parcheggio di ingresso alle Grotte.

Dal 13 giugno tornerà Trulli link il servizio inaugurato lo scorso anno e dedicato alla scoperta della Valle d’Itria che collega i treni in arrivo e in partenza da Bari Centrale con i bus di FSE.

LE NOVITA’ IN SALENTO

Insieme a Ferrovie del Sud Est tornerà Salento Link, il servizio di trasporto in connessione con i treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Lecce verso le principali mete balneari del Salento: Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca, San Foca, Torre dell’Orso, Roca, Sant’Andrea, Castro, Santa Cesarea Terme, Tricase e altre marine. Partiranno, a cura di FSE, collegamenti in treno da Lecce a Gallipoli (via Novoli) anche nei giorni festivi e 10 nuovi collegamenti in bus tra Lecce e Ugento. Confermati anche quest’anno i servizi in bus tra i due mari Otranto – Gallipoli.