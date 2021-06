Puglia, Emiliano incontra l'ambasciatore russo Razov

BARI - L’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov ha fatto visita nel pomeriggio al presidente della Puglia, Michele Emiliano nella sede della presidenza regionale. «Sono momenti che si ripetono negli anni - dice Emiliano in una nota - che hanno costruito un rapporto solido, che ci è stato molto utile nell’ultimo vertice economico a San Pietroburgo perché la Federazione Russa che Razov rappresenta ha sostenuto con forza la nostra partecipazione come Regione d’onore, ma soprattutto ci ha fortemente agevolato nei contatti economici che sono stati poi conclusi durante il vertice di San Pietroburgo». Il governatore spiega che «tra pochi giorni Bari e altre città del Sud Italia ospiteranno una prima fase del G20: l’ambasciatore è qui per rendersi conto di persona delle modalità attraverso le quali la città di Bari e le altre città impegnate in questo evento consentiranno a questo importantissimo vertice di svolgersi in sicurezza».

«Michele Emiliano - rileva Razov nella nota diffusa dalla Regione - è un mio vecchio amico. Sono stato numerose volte qui a Bari e c'è sempre tanto calore e ospitalità. Lo scopo principale della mia visita è di tenere incontri preparatori per la prossima riunione ministeriale del G20 che si svolgerà qui e Bari è una delle tappe di queste riunioni ministeriali. Naturalmente abbiamo parlato durante l’incontro di questioni bilaterali, della cooperazione della Regione Puglia e del Comune di Bari con le regioni e i comuni della Federazione russa» e "sono molto contento degli esiti di questo incontro», conclude.