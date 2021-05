Puglia , consegnate 156mila dosi di Pfizer

Bari - Sono in corso di consegna nelle farmacie ospedaliere pugliesi altre 156.230 dosi di vaccino Pfizer. La Puglia questa mattina aveva solamente 48mila dosi di vaccino anti Covid in giacenza, per la precisione erano 48.851, quasi tutte Astrazeneca, utilizzate per i richiami. Erano circa 3.400 le dosi Pfizer, 4mila J&J, 6.400 Moderna e 34.863 Astrazeneca.

Con la nuova fornitura la campagna vaccinale può riprendere speditamente in tutte le sei province.