Vaccini, centri aperti nel Barese

Bari - Le vaccinazioni non si fermano in questo weekend festivo. Oggi e domani la Asl Bari tiene aperti centri vaccinali e hub per proseguire, con i medici di medicina generale, nella somministrazione di vaccini sui 70/79enni e sui pazienti fragili.

Qui di seguito l'elenco dei centri aperti - ripetiamo - anche domani.

Acquaviva delle Fonti, Palazzetto dello Sport; Alberobello, Centro Polivalente, Altamura, Palazzetto dello Sport; Bitonto, Scuola media Rutigliano; Capurso, Palalivatino; Corato, Palestra scuola De Gasperi; BARI, Palacarrassi e Fiera del Levante; Mola di Bari,Palazzetto dello Sport; Molfetta, Palacozzoli; Terlizzi, Palachicoli; Valenzano, Palazzetto dello Sport.