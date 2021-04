Vaccini in Puglia, somministrazioni a quota 1.263.108: è 8° in Italia, usato l'88,6% delle dosi. A Bari in arrivo 47mila sieri

BARI - Con 1.263.108 vaccini somministrati rispetto a 1.425.435 dosi ricevute (88,6%), la Puglia scende all’ottavo posto della graduatoria nazionale. Il dato è aggiornato alle ore 17.00. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 24.11 %, mentre il 7.84 % ha ricevuto anche la seconda dose. Sono 953.086 le prime dosi inoculate e 310.022 le seconde dosi. Le somministrazioni proseguiranno anche domani primo maggio, al Policlinico di Bari, ad esempio, saranno aperti 32 ambulatori ospedalieri per la somministrazione delle seconde dosi ai pazienti oncologici. In tutto sono in programma 2.119 vaccinazioni; mentre a Taranto domani dalle 14 alle 2, e domenica 2 maggio, dalle 8 alle 20, i residenti a Taranto e provincia con età pari o superiore ai 60 anni (nati fino al 31 dicembre 1961) che non si trovano in condizione di estrema vulnerabilità o con diversabilità grave, anche se non prenotati, potranno vaccinarsi nell’area parcheggio del Centro Commerciale Porte dello Jonio. Il vaccino che somministrato sarà Vaxzevria (ex AstraZeneca).

A BARI IN CONSEGNA 47MILA SIERI - Arrivano domani mattina a Bari i furgoni Sda, corriere espresso di Poste Italiane, per la consegna di 38.700 vaccini AstraZeneca, 3.300 dosi di vaccini Janssen e 5.300 Moderna. Lo comunica Poste Italiane. Nelle prime ore di domani mattina, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini delle tra case farmaceutiche per concludere il loro viaggio intorno alle 11.30.