Covid, la Regione Puglia rilascia il green pass: ecco come richiederlo

BARI - In via transitoria, in attesa del Digital green certificate, la Regione Puglia rilascia la «Certificazione verde» che permette l’ingresso e l’uscita da regioni rosse e arancioni, oltre che per motivi di lavoro, salute o necessità, anche per altri motivi. La Certificazione verde può essere rilasciata a chi ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid; a chi ha contratto il Covid ed è guarito; e con esito negativo di un test molecolare o antigenico. Ha valore sul territorio nazionale e sarà in uso fino all’entrata in vigore del Digital green certificate. SI può ottenere il certificato collegandosi la portale PugliaSalute.