Furbetti dei vaccini: a Bari 20 indagati. Oggi in arrivo 150mila dosi Pfizer

BARI - Molti hub vaccinali pugliesi o con attività molto ridotta a causa della carenza di fiale. Oggi dovrebbero arrivare 150mila dosi di Pfizer e la macchina dovrebbe rimettersi in moto.

A Bari ci sono i primi 20 indagati per essere stati vaccinati senza averne diritto. Sono baresi e altamurani, fra loro anche alcuni medici. Per alcuni potrebbe scattare anche l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Prosegue la battaglia per le riaperture: dal Salento proposto un protocollo per festeggiare i matrimoni in sicurezza.

(L'intero articolo si può leggere sull'edizione cartacea della Gazzetta o sull'edizione online)