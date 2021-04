Svelato il mistero della pantera di Puglia: è un serval nero, felino africano: eccola con i cuccioli

BARI - Dopo l'ultimo avvistamento in Salento, meno di una settimana fa, la pantera torna a farsi vedere in Puglia. L'ultimo avvistamento è avvenuto nel quartiere San Paolo di Bari, dopo le denunce di alcuni residenti che hanno allertato le forze dell'ordine alla vista della sagoma del grosso felino nero. Ma grazie ai controlli effettuati con i droni dall'alto è stato svelato il mistero del felino nero: si tratta di un serval (scientificamente conosciuto come Leptailurus serval), felino selvatico originario dell'Africa. A darne notizia è il Tgnorba. La presunta pantera che è stata avvistata per mesi qua e là per la Puglia, quindi non esiste, ma secondo chi ha individuato l’animale in una zona di campagna a nord di Bari, l'esemplare è una femmina di serval di colore nero. Il grande felino è annoverato come specie protetta e di cui è vietata la commercializzazione. L’esemplare è con alcuni cuccioli, verosimilmente per l’accoppiamento con un felino che non fosse un altro serval. Adesso l’impresa è quella di riuscire a prendere mamma e figli e metterli in sicurezza.