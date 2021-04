Covid 19, in un mese i pazienti ricoverati in Puglia sono scesi sotto quota 2000

BARI - Per la prima volta dopo quasi un mese, il numero di pazienti Covid ricoverati in Puglia scende sotto le duemila unità: oggi, infatti, sono 1.988, 43 in meno rispetto a ieri. Il miglioramento viene confermato anche dai rilevamenti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): nei reparti di Medicina Covid (malattie infettive e pneumologia) l’occupazione dei posti letto è pari al 47%, quattro punti in meno rispetto a sabato scorso; mentre nelle terapie intensive il tasso di occupazione è al 43%, sei punti in meno rispetto ad una settimana fa.