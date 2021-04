Vaccini, protesta medici di base Bari: «Poche dosi e caos»: giornata di protesta #iorispettolafila

«#iorispettolafila» è la giornata di protesta della medicina generale «contro il caos vaccini», organizzata dalla Fimmg Bari per «presentare l’andamento e le criticità organizzative della campagna vaccinale per il Covid-19». Nell’incontro saranno presentati i dati relativi ai vaccini somministrati dalla medicina generale e la situazione relativa alla «scarsità delle seconde dosi, al proliferare di Vax day dedicati a singole categorie e alla poca trasparenza della distribuzione dei vaccini», dicono dalla Fimmg Bari. Po ci saranno «testimonianze dei medici di famiglia sui disagi organizzativi e la crescente conflittualità con i pazienti che la medicina di famiglia in questo momento di emergenza si trova a dover affrontare in concomitanza con la campagna vaccinale».